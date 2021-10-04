Жителей Новосибирска возмутила укладка асфальта в лужи

Техника продолжала укладывать асфальт в непогоду. Фото: стоп-кадр с видео
В Новосибирске на площади Станиславского дорожники укладывали асфальт в лужи под мокрым снегом. Об этом рассказали читатели паблика «АСТ-54», сняв происходящее на видео. На кадрах видно, ремонтные работы выполняли, не взирая на ужасную погоду.
— Идет мокрый снег с дождем, время уже 10-ый час вечера, катают асфальт в лужи, все сыро — самое время, — саркастично говорит голос за кадром.
Новосибирцы в комментариях под видео выразили свое недовольство возникшей ситуацией.
— Для любого нормального человека очевидно, что в укладке асфальта в дождь нет никакого практического смысла.
— Новые технологии.
— А потом ударит мороз, и вся вода под асфальтом разорвет его в трещины.
— Каждый день езжу кладут асфальт только в дождь! Уже задумываюсь что такая влажная технология.
В мэрии пока никак не прокомментировали возникшую ситуацию, предложив направить официальный запрос для получения информации.
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