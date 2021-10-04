Жителей Новосибирска возмутила укладка асфальта в лужи

Техника продолжала укладывать асфальт в непогоду. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске на площади Станиславского дорожники укладывали асфальт в лужи под мокрым снегом. Об этом рассказали читатели паблика «АСТ-54», сняв происходящее на видео. На кадрах видно, ремонтные работы выполняли, не взирая на ужасную погоду.

— Идет мокрый снег с дождем, время уже 10-ый час вечера, катают асфальт в лужи, все сыро — самое время, — саркастично говорит голос за кадром.

Новосибирцы в комментариях под видео выразили свое недовольство возникшей ситуацией.

— Для любого нормального человека очевидно, что в укладке асфальта в дождь нет никакого практического смысла.

— Новые технологии.

— А потом ударит мороз, и вся вода под асфальтом разорвет его в трещины.

— Каждый день езжу кладут асфальт только в дождь! Уже задумываюсь что такая влажная технология.

В мэрии пока никак не прокомментировали возникшую ситуацию, предложив направить официальный запрос для получения информации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.