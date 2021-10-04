В Новосибирске несколько машин пробили колеса на улице Фадеева. Фото: "АСТ-54".
В Калининском районе Новосибирска сразу несколько машин пробили колеса в яме, скрытой водой. Инцидент произошел на улице Фадеева в воскресенье, 3 октября. Автомобилисты рассказали об этом в соцсети
— На Фадеева пробили сразу два колес — переднее и заднее. Сзади «Тойота» тоже пробила колеса. И еще одна машина пробила колеса, третья. Говорят, там еще одна стоит, которая пострадала, — сообщил автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, злополучная яма находится рядом с перекрестком с улицей Оптической.
Подписчики паблика не удивились ситуации. Они отметили, дороги во всем городе оставляют желать лучшего.
— Новосибирск — зона боевых действий! — написали комментаторы.
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