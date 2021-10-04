В Новосибирске в Российско-Немецком доме отпраздновали Октоберфест

Гости смогли насладиться немецкой атмосферой, находясь в Новосибирске. Фото: nornd.ru

В Новосибирске в областном Российско-Немецком Доме прошел фестиваль Октоберфест. Баварский праздник был посвящен пивной культуре. В городе он состоялся в субботу, 2 октября.

— Российско-Немецкий Дом совместно с партнерами приготовил обширную развлекательную программу: этнокультурное театрализованное представление, мастер-классы, игры и викторины с призами, живую музыку и танцы. На фестивальной сцене выступили творческие коллективы НО РНД и кавер-группа «Men’s Band», — рассказали на сайте дома.

Организаторы подготовили интересную программу развлечений. Например, гости, пришедшие на праздник с элементами немецкого национального костюма, имели возможность выиграть специальные призы. Также присутствующие смогли насладиться немецкими закусками и напитками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.