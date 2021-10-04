Более 71% новосибирцев не хотят впускать в дом переписчика для проведения опроса

Перепись начнется с 15 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 15 октября начнется перепись населения. Мэрия города провела опрос, чтобы узнать, какой формат переписи наиболее подходит горожанам. Выяснилось, новосибирцы не хотят участвовать в переписи населения очно: 71,73% респондентов заявили об этом в ходе опроса. Об этом сообщает городской муниципальный портал.

— Около 60% сибиряков планируют заполнить анкеты на портале госуслуг, 12% готовы открыть дверь переписчикам, 4% хотят сами прийти на переписной участок, 3% будут ждать переписчиков дома, более 67% хотят воспользоваться правом не отвечать на какой-то вопрос анкеты, — показали результаты опроса.

Напомним, перепись населения была запланирована еще в 2020 году, но из-за коронавирусной инфекции пришлось отложить ее на год.

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