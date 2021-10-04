Пробки в Новосибирске на утро 4 октября 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 4 октября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 4 октября 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Котовского и Станиславского. Затруднено движение по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по Станционной и по проезду Энергетиков. Заторы наблюдаются на Студенческой улице и на проспекте Карда Маркса.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Кирова, Бориса Богаткова, Никита и по Октябрьской магистрали

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 4 октября, достиг 7 баллов.

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