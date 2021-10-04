Погода в Новосибирске на 4 октября 2021 года: нас ждут заморозки до минус 4 градусов

Синоптики обещают мокрый снег и дождь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске на 4 октября 2021 года не порадует сибиряков: город ждет похолодание и первые заморозки. Прогноз на понедельник опубликовали в Западно-Сибирском УГМС:

— В Новосибирске днем будет +4...+6 градусов, ночью похолодает до -1...+1 градусв. Возможна облачность с прояснением, ночью ожидается дождь с мокрым снегом и восточный ветер со скоростью 2-7 м/с, — сообщили метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области днем воздух прогреется всего лишь до +2...+7 градусов, ночью столбик термометра покажет -4...+1 градус. И опять же возможны дождь с мокрым снегом.

«Яндекс. Погода» обещает пасмурный день без осадков. Днем будет +4...+5 градусов, ночью похолодает до +1...+2 градуса.

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