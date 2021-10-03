На ягодах была плесень. Фото: «Flamp».
Сибирячка пожаловалась на испорченную выпечку, купленную в магазине. Девушка решила побаловать себя вкуснятиной и сделала заказ, через приложение, где есть магазин. Когда она открыла коробку, то была неприятно удивлена. На пирожном была плесень.
— Поначалу очень обрадовалась что за 173 рубля приобрела тарт, который стоит в разы дороже. Радовалась недолго. Открыв коробку обнаружила плесень, — пишет недовольная покупательница на «Flamp».
По мнению сибирячки, такие распродажи устраиваются для того, чтобы избавится от просрочки.
В комментариях девушку поддержали и другие новосибирцы:
— Кошмар! Тоже пользуюсь этим приложением! Теперь буду внимательней в разы.
— Какой позор.
— Просто фу!
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