Новосибирец сбил 11-летнего мальчика на Чемском жилмассиве

Ребенок переходил дорогу в темное время суток. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области
3 октября 11-летний мальчик переходил улицу Бронную и попал под колеса «Субару»: ДТП произошло в 19.40.
— 34-летний водитель «Субару Форестер» ехал по улице Бронной и удома по улице 4-й переулок сбил 11-летнего пешехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
От удара мальчик упал и ударился об асфальт. Врачи «Скорой помощи» отвезли ребенка в больницу: медики диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга и рану подбородка.
На месте работает экипаж ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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