В Новосибирске 11 пациентов умерли от коронавируса за сутки: самому старшему было 89 лет

11 человек скончались за сутки от коронавируса
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Врачи выявили 171 новый случай COVID-19 в Новосибирской области за прошедшие сутки: среди заболевших оказались 45 детей. Всего с начала эпидемии в регионе заразились 64052 человека, в том числе 5432 ребенка.
Увы, не всех пациентов, заболевших ковидом, смогли спасти новосибирские врачи:
— За сутки умерли одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 55 лет, 75 лет, 81 год, 89 лет и женщины в возрасте 55 лет, 62 года, 65 лет, 65 лет, 67 лет, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии умер 3021 человек, — сообщили в оперштабе.
В реанимации сейчас находятся 220 человек: 23 пациента не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.
В инфекционных больницах Новосибирской области находятся 35 детей с диагнозом COVID-19 или подозрением на опасное заболевание. Также, в больницы города и области госпитализированы 1928 взрослых пациентов.
Есть и хорошие новости: с начала пандемии выздоровели уже 50 732 пациента - их уже выписали из больниц.
ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер