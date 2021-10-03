В Новосибирске 11 пациентов умерли от коронавируса за сутки: самому старшему было 89 лет

11 человек скончались за сутки от коронавируса Фото: Алена МАРТЫНОВА

Врачи выявили 171 новый случай COVID-19 в Новосибирской области за прошедшие сутки: среди заболевших оказались 45 детей. Всего с начала эпидемии в регионе заразились 64052 человека, в том числе 5432 ребенка.

Увы, не всех пациентов, заболевших ковидом, смогли спасти новосибирские врачи:

— За сутки умерли одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 55 лет, 75 лет, 81 год, 89 лет и женщины в возрасте 55 лет, 62 года, 65 лет, 65 лет, 67 лет, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии умер 3021 человек, — сообщили в оперштабе.

В реанимации сейчас находятся 220 человек: 23 пациента не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

В инфекционных больницах Новосибирской области находятся 35 детей с диагнозом COVID-19 или подозрением на опасное заболевание. Также, в больницы города и области госпитализированы 1928 взрослых пациентов.

Есть и хорошие новости: с начала пандемии выздоровели уже 50 732 пациента - их уже выписали из больниц.

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