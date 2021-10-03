Новосибирск накрыло сильным градом: смотрите яркие кадры непогоды

Град шел с утра и до обеда с перерывами
Фото: Виктория МИНАЕВА
Погода явно не порадовала жителей Новосибирска 3 октября: не только похолодало, но еще и пошел град. Сибиряки делятся своими эмоциями в соцсетях:
Град засыпал дороги утром
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— На улице Авиастроителей дорогу засыпало градом, — пожаловался подписчик «АСТ-54».
Читатели КП-Новосибирск рассказали: град накрыл дворы в районе площади Калинина и после обеда.
Град был не слишком крупным, но частым
Фото: Виктория МИНАЕВА
Град стал неожиданностью и для синоптиков. Согласно прогнозам Западно-Сибирского УГМС, днем ожидались осадки в виде дождя и мокрого снега.
Согласно прогнозам метеорологов, в понедельник, 4 октября, с погодой сибирякам тоже не повезет. Будет облачно, ночью возможны небольшие с мокрым снегом. Днем ожидается небольшой дождь.
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