Новосибирск накрыло сильным градом: смотрите яркие кадры непогоды

Град шел с утра и до обеда с перерывами Фото: Виктория МИНАЕВА

Погода явно не порадовала жителей Новосибирска 3 октября: не только похолодало, но еще и пошел град. Сибиряки делятся своими эмоциями в соцсетях:

Град засыпал дороги утром Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— На улице Авиастроителей дорогу засыпало градом, — пожаловался подписчик «АСТ-54».

Читатели КП-Новосибирск рассказали: град накрыл дворы в районе площади Калинина и после обеда.

Град был не слишком крупным, но частым Фото: Виктория МИНАЕВА

Град стал неожиданностью и для синоптиков. Согласно прогнозам Западно-Сибирского УГМС, днем ожидались осадки в виде дождя и мокрого снега.

Согласно прогнозам метеорологов, в понедельник, 4 октября, с погодой сибирякам тоже не повезет. Будет облачно, ночью возможны небольшие с мокрым снегом. Днем ожидается небольшой дождь.

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