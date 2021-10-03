«К остановке не подойти»: в Новосибирске дожди превратили улицу Дукача в огромную лужу

Подписчик пожаловался властям через соцсети Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы жалуются на состояние улицы Дукача — дожди превратили ее в непролазную лужу. Местные жители опубликовали жалобуна странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Поводом для недовольства сибиряков стал участок дороги рядом с промзоной и остановкой «База метростроя». Горожане не сдерживают эмоции в соцсетях:

- Это безобразие, во что превратилась дорога в осенний период. Ходить по ней невозможно. Напротив завода находится остановка, к которой не подойти и не спрятаться от осадков.

Пользователи соцсетей уверены — грязь на улицу привезли грузовики с соседнего карьера на своих колесах. Подписчики жалуются на дожди в Новосибирске:

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