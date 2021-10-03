«Спасибо, что пропустил»: новый вид автоподстав появился на дорогах Новосибирска

Эксперты советуют второй видеорегистратор Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцы столкнулись с новым видом автоподстав на городских дорогах. В новосибирском отделении Федерации автовладельцев России предупредили водителей:

— Автомобиль стоит в пробке, со встречного направления человек должен проехать налево. Автоподставщик пропускает того человека, который хочет проехать налево, машет ему рукой: «Проезжай!». Он проезжает, машет в ответ: «Спасибо, что пропустил». Второй автоподставщик на другой машине в этот момент бьет автомобиль того водителя, кто проехал налево. И по ПДД виноват именно тот, кто проехал налево, — рассказал КП-Новосибирск президент новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. - Либо машину водителя может протаранить тот же автоподставщик, который его пропустил. Бывают и такие случаи, когда пропускает обычный водитель, а автоподставщик это замечает и устраивает аварию.

По словам Вячеслава Ашуркова, спасет только дополнительный видеорегистратор в задней части автомобиля: он поможет и при разборе ДТП, и в суде.

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