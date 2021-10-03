В Новосибирске благоустроили сквер на улице Кирова — там появились лавочки и дорожки

Фонтан с Кощеем обещали реконструировать и запустить вновь. Фото: instagram.com/vsolovov/

Сквер на улице Кирова возле метро «Октябрьская» в центре Новосибирска преобразился. Подробности сообщили на официальном сайте мэрии Новосибирска.

По данным «Горзеленхоза», в сквере заменили асфальтовые дорожки на дорожки из плитки. Также Здесь установили новые лавочки и проложили новые дорожки. В планах на 2022 год — установка скамеек и создание детской площадки.

Также, специалисты «Горзеленхоза» планируют восстановить и запустить старый фонтан со статуей Кощея и Змеем Горынычем.

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