Сибирячка потратила 6 тысяч рублей с найденной карты: ее объявили в розыск

Возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Полиция разыскивает сибирячку за покупки с чужой карты в Кировском районе. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— 27 сентября женщина воспользовалась чужой банковской картой и совершила покупки в различных магазинах города. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей, — сообщили в полиции.

МВД опубликовало видео с подозреваемой из супермаркета. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с использованием средств электронных платежей. Полиция просит очевидцев позвонить по телефонам: (383) 232-15-53, 8-913-702-74-05.

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