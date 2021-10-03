Новосибирец устроил погром в алкогольном отделе гипермаркета

Мужчину помогли скрутить охранники магазина Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирец устроил скандал в гипермаркете на Гусинобродском шоссе, испугавшись неизвестных преследователей. Очевидцы выложили видео скандала в глуппе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Конфликт начался в отделе по продаже алкоголя, который был закрыт после 22:00. Дебошир разбил несколько бутылок водки, несмотря на требование продавцов покинуть отдел.

На место прибыли сотрудники «Росгвардии» утвержд: как утверждают очевидцы, мужчина стал жаловаться, что в него «бутылкой кинули». Когда ему предложили проехать в отдел, то отказался. Сотрудники Росгвардии попытались его задержать, а мужчина устроил скандал:

— Меня, похищают, ребята! Помогите! Я не сопротивляюсь, — кричал он. Сотрудники Росгвардии неадекватного покупателя задержали.

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