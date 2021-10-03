Погода в Новосибирске на 3 октября 2021 года: синоптики обещают мокрый снег

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 3 октября 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске на 3 октября 2021 года: ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем в воскресенье, 3 октября будет переменная облачность с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем составит +3…+5 градусов. Ветер будет дуть западный с порывами 3-8 метров в секунду, — говорится в сообщении метеорологов.

По данным сайта «Яндекс Погода», 3 октября ожидается небольшой снег, и +2…+3 градуса. Днем в Новосибирске будет дуть южный ветер с порывами 3,3-3,7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

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