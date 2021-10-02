В Новосибирской области скачок мусорных тарифов окончательно признали законным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спор департамента по тарифам Новосибирской области с ФАС прошел заключительную кассационную инстанцию. Так, Арбитражный суд московского округа оставил без изменений предписание ФАС, поднимающее тарифы на вывоз отходов на 40 %. Напомним, они взлетели с ноября 2020. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

— Летом 2020 года ФАС обязала тарифный департамент пересчитать действующую плату за вывоз мусора, однако тот выполнил его формально. В сентябре плата с 301,92 рублей увеличилась до 301,97 рублей за кубометр (или с 59,88 рублей до 59,89 рублей с человека в месяц) — пишет издание.

После чего ФАС увеличила тариф директивно — до 420,29 рублей за кубометр — плата составила 83,35 рубля с человека в месяц. Такой тариф установили с 1 ноября 2020 года. В эту сумму вошли расходы 2021 года, а также компенсация доходов, которые региональный оператор не получил из-за заниженного мусорного тарифа. Из-за этого в Новосибирской области случился скачок мусорного тарифа на целых 40%. Это почти на порядок превысило тариф, который установлен российским правительством.

Региональный департамент по тарифам пытался оспорить такое решение в суде. Так, в марте 2021 московский Арбитражный суд признал действия ФАС незаконными в отношении установления нового срока. Однако суд подтвердил, что рост тарифов на вывоз отходов в рамках закона. Рассмотрев вторую жалобу департамента 30 сентября, суд также оставил решение ФАС без изменений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.