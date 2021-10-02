В Новосибирске на помощь детям, перенесшим онкологию, придут собаки

Животные помогут ребятишкам снять тревожность и вернуть веру в жизнь. Фото: "Ведомости Законодательного Собрания НСО".

В Новосибирске открылся центр психологической реабилитации для детей с онкологическими заболеваниями «Добрая Дора». Его создали гуманисты благотворительного фонда «Завтра будет» и центра зоотерапии «Дверь в лето». Главная цель центра — помочь малышам, перенесшим онкологию, вернуть веру в жизнь и снять тревожность — все это появляется после борьбы с тяжелым недугом. Одно из ведущих направлений «Доброй Доры» — канистерапия. Об этом пишет издание «Ведомости Законодательного Собрания».

— Главный психотерапевт в центре — золотистый ретривер Дора, самая добрая собака на свете, квинтэссенция абсолютной любви к человеку. Ее хозяйка Юлия Соболева — онкопсихолог, кинолог и создатель авторской терапевтической практики, основанной на взаимодействии детей и собак, — рассказывают журналисты издания.

По словам хозяйки Доры, детки, перенесшие онкологию, долго лежат в больнице и находятся в длительной изоляции. Это все отражается на их психике. А вот собака может вывести ребенка из чувства страха — животное искренне любит, не взирая на диагноз. При этом все собаки, работающие в центре, проходят специальную подготовку и тестирование.

Известно, на сегодняшний день в центр приходят 70 семей. В планах сотрудничество с общественными организациями и властью. А еще к Доре скоро присоединятся шпиц Арни и бордер-колли Агат. Они тоже будут помогать малышам, которые побороли онкологию, справиться с последствиями болезни.

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