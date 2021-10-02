В Новосибирске «Ниссан» столкнулся с автобусом: пострадал 9-месячный младенец. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В субботу, 2 октября, на улице Петухова в Новосибирске произошло жесткое ДТП. Там автомобиль «Ниссан» столкнулся с автобусом ПАЗ. Об этом рассказали в ГИБДД по городу.

— Водитель 1987 года рождения ехал на автомобиле Nissan Avenir у дома 76 по улице Петухова столкнулся с 227 автобусом, который двигался во встречном направлении по улице Петухова, — уточнили в ведомстве.

В результате столкновения пострадал маленький пассажир «Ниссана» — 9-месячный малыш. Его доставили в больницу с ушибами. Известно, младенец был в автокресле.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства случившегося.

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