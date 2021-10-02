Фото и видео снега в Новосибирске 2 октября 2021 года: он пошел внезапно

Синоптики предупреждали новосибирцев о снегопаде. Фото: Евгений КОЧКИН

Фото и видео снега в Новосибирске 2 октября 2021 года прислали читатели КП-Новосибирск. По словам горожан, снегопад начался неожиданно.

— Он так резко начался, неожиданно. А потом также внезапно закончился, — рассказали КП-Новосибирск горожане.

По словам горожан, снегопад начался неожиданно. Фото: Евгений КОЧКИН

Напомним, синоптики предупреждали новосибирцев о снегопаде. По их данным, в субботу, 2 октября, в Новосибирске будет облачно с прояснениями, также возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем составит +3…+5 градусов. В ночь на воскресенье, 3 октября, в Новосибирске похолодает до -1..+1. Ночью также возможны дожди с мокрым снегом.

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