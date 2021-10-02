Бердское шоссе сковала 8-километровая пробка из-за ДТП. Фото: "АСТ-54".
В субботу, 2 октября, на Бердском мосту столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, автомобиль такси Skoda Rapid врезался в хэтчбек Nissan March. Авария парализовала движение транспорта. Кадры с места ДТП появились в соцсети.
— На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Пострадавшего, который находился в «Ниссане», увезла «Скорая помощь», — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
Из-за аварии, по данным 2ГИС, движение по Бердскому шоссе Морского проспекта сковала 8-километровая пробка. Также известно, движение во встречном направлении осложнилось дорожными работами.
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