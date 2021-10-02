В Новосибирске от коронавируса умерли 13 человек: среди них — 42-летний мужчина. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 2 октября, стало известно, от ковида в Новосибирской области умерли еще 13 человек. Подробности о новых жертвах опубликовал оперативный штаб региона.

— Скончались еще 13 сибиряков с ранее подтвержденным диагнозом. Среди них — мужчины в возрасте 42 года, 62 года, 65 лет, 68 лет, 70 лет, 70 лет, 79 лет, 82 года, 82 года, 87 лет и женщины в возрасте 72 года, 81 год, 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 010 человек, — говорится в официальном сообщении.

В реанимации сейчас — 220 жителей Новосибирской области. Из них 23 человека сами не могут дышать и подключены к ИВЛ.

По данным на субботу, 2 октября, в регионе зарегистрировали 63 881 случай инфицирования ковидом. Так, за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 167 сибиряков. 50 689 пациентов справились с болезнью — за сутки выздоровел 141 человек.

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