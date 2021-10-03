Сибирячка устроила откровенную фотосессию в костюме медсестры, чтобы призвать вакцинироваться

Модель призвала ставить вакцину от коронавируса. Фото: Евгения Накрышского, предоставлено Алисой Арефьевой

Сибирячка Алиса Арефьева устроила фотосессию в откровенном костюме медсестры - образ ей навеяла японская манга «Человек-Бензопила».

— Решила, что к Хэллоуину будет самое то выложить поскорее злую медсестру из аниме. А если серьезно, то у настоящих медсестер сейчас много работы, и лучший способ их поддержать — внимательнее к себе относиться, поставить прививки, чтобы не заболеть лишний раз. И если уж заболел — строго выполнять все предписания и не заражать других. У врачей и санитарок и так нелегкая работа, — рассказала Алиса Арефьева.

Девушка призналась, что переболев коронавирусом, она стала внимательнее относиться к труду медсестер. Пользователи соцсетей похвалили за откровенный образ:

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