В Новосибирске самосвал оборвал контактную сеть. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 2 октября, в Новосибирске на площади Лыщинского самосвал с поднятым кузовом оборвал контактную сеть. Об инциденте в соцсети рассказали очевидцы.

— Обрыв проводов парализовал движение троллейбусов, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, как несколько троллейбусов встали в пробку из-за обрыва.

На кадрах к посту видно, как несколько троллейбусов встали в пробку из-за обрыва. Фото: "АСТ-54".

Подписчики группы удивились, как водитель самосвала тронулся с места, не опустив кузов. Среди комментаторов нашлись те, у кого возникла своя версия случившегося.

— По запарке не опустил! Работают водители по 12 часов, практически не спят и вот такое происходит. Или гидравлика «заглючила», а он и не заметил из-за усталости, — предположили подписчики.

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