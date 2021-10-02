Новосибирская полиция не принимала заявления из-за усиления. Фото: Виктор Гусейнов

Новосибирцы сообщили о невозможности подать заявление в полицию из-за усиления. Как написали СМИ, неизвестный мужчина заявил в полицию, что он обвешан взрывчаткой. Информацию об этом корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— 1 октября в 19:20 на КПП административного здания ГУ МВД России по Новосибирской области неизвестный мужчина стал угрожать совершить тяжкое преступление, после чего скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ, в рамках которого проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с УФСБ России при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

В ГУ МВД добавили, по месту жительства был задержан 39-летний житель Коченевского района. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, мотивы преступления выясняются.

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