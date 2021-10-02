ХК «Сибирь» одержала третью победу в новом сезоне КХЛ. Фото: пресс-служба ХК "Сибирь".

ХК «Сибирь» в заключительном матче выездной серии обыграл команду из Уфы «Салават Юлаев». Игра, состоявшаяся 1 октября, завершилась ос счетом 1:3 в пользу сибиряков. Об этом рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».

— Голами в составе нашей команды отметились Ник Шор, Александр Шаров и Валентин Пьянов, ворота защищал Антон Красоткин, который отразил 26 бросков! — говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, первый гол в ворота противников направил Ник Шор. Затем попаданием отличился нападающий Александр Шаров. После этого соперникам удалось забросить в ворота сибиряков одну шайбу. Последний гол за игру в ворота уфимцев забросил Валентин Пьянов.

По словам главного тренера ХК «Сибирь» Андрея Мартемьянова, матч был сложным. Он отметил мощную атаку, хорошую подготовку и большой опыт соперников. Мартемьянов добавил, что у команды сибиряков сработала численное большинство. Хоккеисты ХК «Сибирь», по его словам, заблокировали много бросков соперника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.