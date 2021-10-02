В Новосибирске столкнулись три иномарки: пострадала девочка-подросток. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В субботу, 2 октября в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП. Там на улице Петухова столкнулись несколько автомобилей. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— 29-летний водитель Hyundai Solaris столкнулся с автомобилем Toyota Camry под управлением мужчины 1970 года рождения, который стоял в попутном направлении, на запрещающий сигнал светофора по улице Петухова. В результате этого автомобиль «Тойота» врезалась в KIA, стоящую впереди, под управлением мужчины 1984 года рождения, — уточнили подробности в ведомстве.

В ГИБДД добавили, в аварии пострадали два человека — водитель Hyundai Solaris и его пассажирка — девочка 2005 года рождения. Мужчине диагностировали сотрясение и перелом руки, а девочке — сотрясение. Пострадавших увезла «Скорая помощь».

Сейчас на месте аварии работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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