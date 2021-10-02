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Происшествия2 октября 2021 5:55

Сибиряка, воткнувшего нож жене в грудь, поместили под подписку о невыезде

Женщина едва не погибла
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Сибиряка, воткнувшего нож жене в грудь, поместили под подписку о невыезде.

Сибиряка, воткнувшего нож жене в грудь, поместили под подписку о невыезде.

Фото: Виктор Гусейнов

Житель Барабинска воткнул нож в грудь своей жене. Женщина выжила — ее госпитализировали. Полицейские получили сигнал о случившемся из Барабинской центральной больницы 30 сентября.

— Правоохранители выяснили, 54-летняя сибирячка распивала спиртное с 56-летний супругом. Посиделки обернулись конфликтом — мужчина схватил нож и ударил им женщину, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее мужчина судим не был.

После случившегося мужчину, едва не убившего жену, поместили под подписку о невыезде.

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