Сибиряка, воткнувшего нож жене в грудь, поместили под подписку о невыезде.
Фото: Виктор Гусейнов
Житель Барабинска воткнул нож в грудь своей жене. Женщина выжила — ее госпитализировали. Полицейские получили сигнал о случившемся из Барабинской центральной больницы 30 сентября.
— Правоохранители выяснили, 54-летняя сибирячка распивала спиртное с 56-летний супругом. Посиделки обернулись конфликтом — мужчина схватил нож и ударил им женщину, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее мужчина судим не был.
После случившегося мужчину, едва не убившего жену, поместили под подписку о невыезде.
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