В Новосибирске минивэн влетел в дерево: водителя зажало в салоне. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 2 октября, в Новосибирске минивэн врезался в дерево. Авария случилась рядом с остановкой «УПК» на ОбьГЭСе. Кадры с места ДТП появились в соцсети.

— В результате сильного удара передняя часть автомобиля деформировалась, водителя зажало в салоне. На помощь мужчине пришли очевидцы происшествия, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На фото с места аварии видно, переднюю часть авто сильно смяло, а водитель минивэна оказался заблокирован в авто. На место ДТП вызвали экстренные службы.

В настоящий момент информация о происшествии, а также о состоянии водителя уточняется.

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