Дело о незаконном копировании базы данных «Дубльгис» начало новосибирское ФАС

Новосибирское УФАС возбудило дело о незаконном копировании данных сервиса «2ГИС». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новосибирское ФАС возбудило дело о незаконном копировании данных сервиса «2ГИС». Как сообщается на сайте ведомства компания «Дубльгис» обвинила одну из московских компаний в копировании материалов из их баз данных на их сервисе.

Независимая экспертиза подтвердила, что в московском навигационном приложении действительно незаконно были использованы данные новосибирской компании. Они полностью идентичны данным сервиса «2ГИС».

В связи с этим УФАС возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства. Его начнут рассматривать 12 октября 2021 года.

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