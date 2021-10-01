Дело о незаконном копировании базы данных «Дубльгис» начало новосибирское ФАС

Новосибирское УФАС возбудило дело о незаконном копировании данных сервиса «2ГИС».
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Новосибирское ФАС возбудило дело о незаконном копировании данных сервиса «2ГИС». Как сообщается на сайте ведомства компания «Дубльгис» обвинила одну из московских компаний в копировании материалов из их баз данных на их сервисе.
Независимая экспертиза подтвердила, что в московском навигационном приложении действительно незаконно были использованы данные новосибирской компании. Они полностью идентичны данным сервиса «2ГИС».
В связи с этим УФАС возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства. Его начнут рассматривать 12 октября 2021 года.
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