В Новосибирске женщина отсудила у врачей 700 тысяч за инвалидность ребенка

Сибирячка отсудила у медиков 700 тысяч за инвалидность своего ребенка. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибирячка отсудила у медиков 700 тысяч за инвалидность своего ребенка. Об этом сообщили в Калининском районном суде: женщина считает, что малыш у нее родился с недугом по вине врачей.

— Истец обратилась в суд с иском, о взыскании компенсации морального вреда вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи в сумме 2 000 000 рублей, указав, что в результате некачественного оказания медицинских услуг, халатного отношения врачей у нее родился ребенок, которому установлена инвалидность. Малыш требует постоянного ухода и наблюдения, — сообщили в суде.

Полностью требования женщины удовлетворены не были. Суд постановил взыскать в ее пользу в качестве компенсации морального вреда с ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» 600 000 рублей, с ГБУЗ НСО «Новосибирский городской клинический перинатальный центр» — 100 000 рублей.

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