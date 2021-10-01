На ветчине была плесень. Фото: «Flamp».

Новосибирец пожаловался на заплесневевшую ветчину из магазина. Несколько дней назад он зашел туда за продуктами и положил глаз на аппетитный кусочек мяса.

— На вопрос свежая ли ветчина, продавец ответила, что все свеженькое. Взвесила продукты, произвела подсчеты на калькуляторе, взяла деньги, чек не пробила. На запрос о выдаче кассового чека отреагировала только со второго раза. Ответила, что кассовый аппарат не работает, — пишет мужчина на «Flamp».

Когда сибиряк открыл дома запечатанный пакет, то в нем увидел ветчину «аристократичную», или проще говоря с плесенью.

— Я был в ужасе, — говорит мужчина.

Теперь новосибирец собирается писать жалобы в разные инстанции.

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