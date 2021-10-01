Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил 88-летнюю пенсионерку

Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку. ЧП случилось рано утром в пятницу, 1 октября.

— Сегодня, в 7:15 утра в дежурную часть отдела полиции на станции поступило сообщение о смертельном травмировании человека на перегоне между железнодорожными станциями Чик и Обь, — пояснили в УТ МВД по СФО. — Прибывшая на место следственная группа установила, что погибшая — 88-летняя жительница Новосибирска. Она шла вдоль железнодорожного полотна в направлении грузового состава. Заметив пенсионерку, машинист стал сигналить ей и попытался экстренно заторомозить, но избежать трагедии не удалось.

В транспортной полиции отметили, что только с мая по сентябрь этого года на станции Новосибирск произошло 16 несчастных случаев связанных с поездами, 10 из них — со смертельным исходом. При этом большая часть из них — произошла имеено в районе платформы Аэрофлот, на перегоне между станциями Обь и Чик.

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