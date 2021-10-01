Сибиряк продает статуэтку японского бога из зуба кашалота за 700 тысяч рублей

Мужчина нашел ее в Израиле. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирец Владислав продает статуэтку японского бога Хотея за 700 тысяч рублей. Он рассказал, как ценная вещь оказалась у него.

— Я работал в израильском городе Хаифа. Однажды вечером я возвращался домой и на разделительной полосе шоссе заметил фигурку среди камней. Я подобрал ее, и она обожгла мне руку! Понес ее в местный музей, там сказали, что она сделана из зуба кашалота. Что подлинник такой статуэтки стоит 10 тысяч долларов, — рассказал КП-Новосибирск Владислав. — Но она крашеная, возможно, с целью вывезти из Японии.

Затем мужчина вернулся в Искитим и съездил в Академгородок - показал статуэтку ученым. Они предложили сделать спектральный анализ и определить возраст статуэтки, однако пока мужчина его не провел.

— По мнению специалистов, это хорошая работа японского мастера. Но пока без документального подтверждения. В японском жилище подобная статуэтка является символом достатка, — рассказал Владислав.

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