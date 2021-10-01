Новосибирские подростки украл детскую коляску из детского садика

Коляска была на территории детского сада. Фото: instagram.com/gorsky_mkr/
Подростки украли детскую коляску с территории детского сада. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
— Все произошло по адресу Горский, 11а. Там была украдена прогулочная коляска темно-зеленого цвета. Это сделали девочки-подростки, — рассказала хозяйка коляски в «Инстаграм».
На кадрах видно, что девочки зашли на территорию садика, забирают коляску и забирают ее. По словам сибирячки, она уже написала заявление в полицию.
В комментариях подписчики встали на сторону пострадавшей:
— Люди вообще одурели.
— Слов нет!
— Полиция их найдет.
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