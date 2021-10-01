Департамент транспорта Новосибирска возглавит экс-глава банка «Акцепт»

Константин Васильев назначен на пост начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Фото: a_lokot

Бывший председатель банка «Акцепт» Константин Васильев назначен на пост начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил в своих соцсетях мэр города Анатолий Локоть.

— Его профессиональный опыт и деловые качества позволят эффективно решать вопросы планомерного финансирования отрасли, — написал Анатолий Локоть на своей страничке в инстаграме.

Константин Васильев — финансист со стажем. В разные годы он занимал руководящие должности в Новосибирском муниципальном банке, в «БИНБАНК» и «Банк Акцент». В 2021 году был отмечен за вклад в развитие финансовой инфраструктуры региона.

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