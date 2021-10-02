Погода в Новосибирске на 2 октября 2021 года: выходные начнутся со снега

В городе сильно похолодает. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Новосибирске на 2 октября 2021 года: в субботу с самого утра пойдет снег. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +3…+5 градусов, ночью — +1...+3. Будет облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. По Новосибирской области будет +2…+7 градусов днем и -2…+3 градусов ночью. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает пасмурную день и мокрый снег на протяжении всего дня. Температура утром составит около +3 градусов, а к ночи опустится до нуля.

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