«Черная плесень по всей квартире»: сибирячка отсудила у ТСЖ полмиллиона за полотенцесушитель

Поломка полотенцесушителя дорого обошлась ТСЖ Фото: Евгения ГУСЕВА

Сама история началась еще весной 2021 года: именно тогда хозяйка квартиры в Новосибирске обнаружила свое жилье затопленным. Как оказалось, в ванной прорвало трубу на полотенцесушителе. Но это были еще не все злоключения сибирячки: по квартире «поползла» опасная черная плесень.

Слесарь ТСЖ, которого вызвала женщина, установил, что к аварии привело отсутствие крана на полотенцесушителе. Хозяйка квартиры обратилась с претензией к коммунальщикам, но ТСЖ не ответило. Тогда женщина заказала независимую экспертизу, которая определила сумму ущерба - 228 тысяч рублей.

После этого женщина обратилась в суд, однако представители ТСЖ отказались признать вину: мотивировали тем, что якобы хозяйка сама должна была установить кран. Однако по закону полотенцесушитель является частью общедомового стояка, и суд удовлетворил иск сибирячки.

— Суд постановил взыскать с ТСЖ более 228 тысяч рублей в счет компенсации материального ущерба в результате затопления. И еще 228 тысяч рублей в качестве штрафа за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке, — сообщили в Кировском районном суде.

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