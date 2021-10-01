В «Векторе» рассказали, что коронавирус отягощает ход течения заболеваемости гриппом

Заболевание коронавирусом вместе с гриппом отягощает течение последнего. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболевание коронавирусом вместе с гриппом отягощает течение последнего. Об этом заявили замгендиректора по научной работе центра «Вектор» Александр Агафонов на пресс-конференции в пятницу, 1 октября.

— Мы промоделировали на лабораторных животных, что, встретившись с сочетанием заболеваний коронавирусом и гриппом одновременно, можно более тяжело переболеть гриппом. На примере лабораторных животных видно, что заражаемость происходит в больших количествах, — пояснил Александр Агафонов.

По его словам, такая комбинация заболеваний может быть достаточно опасной в связи с тем, что коронавирус сам по себе может изменять ход течения той или иной болезни.

Напомним, сейчас в регионе активно проходит вакцинация от гриппа. Как ранее сообщали в областном правительстве, в 2021 году от гриппа планируется привить более 1,7 миллиона человек. По данным на 21 сентября, прививку уже поставили почти 228 тысяч сибиряков. На территорию региона поступило более 500 тысяч доз вакцины от гриппа, которая была распределена во все медучреждения, осуществляющие вакцинацию детей и взрослых. Поставки вакцины будут продолжены.

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