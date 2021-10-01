В Новосибирске стартовала акция по вакцинации для пожилых людей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу, 1 октября, в Новосибирске началась акция «Будьте здоровы». Теперь новосибирцы старше 65 лет смогу не только привиться от ковида, но и получить подарок. В акции, которая продлится до 13 октября, участие принимают 13 прививочных пункта города.
— Акцию «Будьте здоровы» в рамках Декады пожилого человека организует министерство здравоохранения региона совместно с муниципальной аптечной сетью при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, — рассказали в правительстве Новосибирской области.
Так, привившиеся в эти даты пенсионеры, получат подарки от аптечной сети и билеты в кино.
График работы пунктов — с 9 утра до трех дня. Для того, чтобы привиться, нужно предъвить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
График адресов, где пожилым новосибирцам можно привиться от ковида и получить подарки:
1. ГАУЗ НСО «ГКП № 1» по адресу — улица Серебренниковская, дом 42
2. ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» по адресу — улица Кошурникова, дом 18. улица Гоголя, дом 225/1
3. ГБУЗ НСО «КДП № 2» по адресу — Морской проспект, дом 25
4. ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» по адресу — улица Авиастроителей, дом 3
5. ГБУЗ НСО «ГКП № 16» по адресу — Пархоменко 1-ый переулок, дом 32
6. ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» по адресу — улица Героев Революции, дом 5
7. ГБУЗ НСО «ГКП № 20» по адресу — улица Ленина, дом 13
8. ГБУЗ НСО «ГКП № 22» по адресу — улица Петухова, дом 17, улица Зорге, дом 47
9. ГБУЗ НСО «ККДП № 27» по адресу — улица Рельсовая, дом 4
10. ГБУЗ НСО «ГП № 29» по адресу — улица Тюленина, дом 9, улица Рассветная, дом 1.
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