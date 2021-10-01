В Новосибирске стартовала акция по вакцинации для пожилых людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 1 октября, в Новосибирске началась акция «Будьте здоровы». Теперь новосибирцы старше 65 лет смогу не только привиться от ковида, но и получить подарок. В акции, которая продлится до 13 октября, участие принимают 13 прививочных пункта города.

— Акцию «Будьте здоровы» в рамках Декады пожилого человека организует министерство здравоохранения региона совместно с муниципальной аптечной сетью при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, — рассказали в правительстве Новосибирской области.

Так, привившиеся в эти даты пенсионеры, получат подарки от аптечной сети и билеты в кино.

График работы пунктов — с 9 утра до трех дня. Для того, чтобы привиться, нужно предъвить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

График адресов, где пожилым новосибирцам можно привиться от ковида и получить подарки:

1. ГАУЗ НСО «ГКП № 1» по адресу — улица Серебренниковская, дом 42

2. ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» по адресу — улица Кошурникова, дом 18. улица Гоголя, дом 225/1

3. ГБУЗ НСО «КДП № 2» по адресу — Морской проспект, дом 25

4. ГБУЗ НСО «ГКБ № 12» по адресу — улица Авиастроителей, дом 3

5. ГБУЗ НСО «ГКП № 16» по адресу — Пархоменко 1-ый переулок, дом 32

6. ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» по адресу — улица Героев Революции, дом 5

7. ГБУЗ НСО «ГКП № 20» по адресу — улица Ленина, дом 13

8. ГБУЗ НСО «ГКП № 22» по адресу — улица Петухова, дом 17, улица Зорге, дом 47

9. ГБУЗ НСО «ККДП № 27» по адресу — улица Рельсовая, дом 4

10. ГБУЗ НСО «ГП № 29» по адресу — улица Тюленина, дом 9, улица Рассветная, дом 1.

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