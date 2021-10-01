Анатолий Локоть прокомментировал сбой в подаче тепла на левобережье Новосибирска. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На левом берегу Новосибирска возникли трудности с подключением отопления в жилых домах. Ситуацию на еженедельной пресс-конференции прокомментировал мэр города Анатолий Локоть. По его словам, сбой в подаче тепла случился из-за поломки на перекачивающей станции.

Мэр сообщил, из-за неисправности специалисты СГК подключили резервную котельную в Кировском районе — благодаря ей теплом обеспечили жителей района. Подача отопления на левом берегу спровоцировала множественные порывы — их устраняли на протяжении двух суток. После чего ситуация несколько улучшилась.

Мэр добавил, накануне число жителей, обратившихся из-за проблем с отоплением, превышало полторы тысячи. По данным на пятницу, 1 октября, количество обращений снизилось до 800. Мэр уверен, такое число — показатель существенного прогресса.

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