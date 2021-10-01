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Общество1 октября 2021 11:16

В Новосибирске оштрафовали начальника почты за нарушение сроков доставки

Сумма штрафа составила 500 рублей
Мария ГРИГОРЯН
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Это не первое нарушение почтового отделения, их за два месяца было три

Это не первое нарушение почтового отделения, их за два месяца было три

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы выписали штраф отделению «Почты России» за недоставленное в сроки судебное извещение жителю города Купино. Из-за этого сибиряк не явился в суд по делу о споре кредитного платежа

— Из-за невнимательности почтальона, который не указал получателя в уведомлении, судебное заседание пришлось перенести. Составлен протокол об административном правонарушении, — пишет пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Известно, что это уже третье нарушение почтового отделения за два месяца.

Начальнику организации выписан штраф в 500 рублей.

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