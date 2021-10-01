В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли пять человек старше 90 лет

За сутки в сумме умерло 12 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

1 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 12 человек. Из них пятерым было больше 90 лет.

— Умерли трое мужчины в возрасте 59, 61, 62, 74, 83 и 91 год, две женщины в возрасте 92 года и женщины в возрасте 75, 82, 86 и 96 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 997 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 172 человек, с выздоровлением выписали 111 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 63 714 случаев коронавируса, в том числе у 5 355 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 50 548 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 902 пациента, в том числе 35 детей. В отделениях реанимации находятся 205 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 26 пациентов.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 30 ноября. Массовые мероприятия запрещены, в общественных местах необходимо носить маску и соблюдать дистанцию 1,5 метра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.