Мэр Новосибирска рассказал, когда ревакцинируется от ковида. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что намерен ревакцинироваться от ковида. О своих планах он рассказал журналистам на еженедельной пресс-конференции в пятницу, 1 октября.

— В вопросах вакцинации советуюсь всегда с врачами. Я отношусь к вопросу здоровья ответственно. Ставлю в известность, поставил прививку против гриппа, следующий шаг по вакцинации — прививка от ковида. Все согласую с врачами. После некого перерыва сделаю ревакцинацию, — сообщил мэр.

Анатолий Локоть напомнил, в марте 2021 он первый раз привился от ковида. Второй компонент вакцины Cпутник V Анатолий Локоть получил в апреле. Он подчеркнул, что привился, когда появилась возможность общего доступа к вакцине.

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