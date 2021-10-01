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Общество1 октября 2021 10:39

Мэр Новосибирска рассказал, когда ревакцинируется от ковида

Ему нужно выждать определенный промежуток времени
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Мэр Новосибирска рассказал, когда ревакцинируется от ковида.

Мэр Новосибирска рассказал, когда ревакцинируется от ковида.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что намерен ревакцинироваться от ковида. О своих планах он рассказал журналистам на еженедельной пресс-конференции в пятницу, 1 октября.

— В вопросах вакцинации советуюсь всегда с врачами. Я отношусь к вопросу здоровья ответственно. Ставлю в известность, поставил прививку против гриппа, следующий шаг по вакцинации — прививка от ковида. Все согласую с врачами. После некого перерыва сделаю ревакцинацию, — сообщил мэр.

Анатолий Локоть напомнил, в марте 2021 он первый раз привился от ковида. Второй компонент вакцины Cпутник V Анатолий Локоть получил в апреле. Он подчеркнул, что привился, когда появилась возможность общего доступа к вакцине.

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