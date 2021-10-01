Мэр Новосибирска прокомментировал снятие асфальта на Октябрьском мосту

Некачественная работа будет переделана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на отремонтированном Октябрьском мосту сняли некачественный асфальт. Об этом заявил мэр города на пресс-конференции в пятницу, 1 октября.

— На мосту в основном закончен ремонт проезжей части. А там, где качество не соответствует требованиям, подрядчик за свой уже счет переделает эти участки, — заявил Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, не только этот объект переделывается, таких участков несколько. Так, например, серьезные замечания есть и по ремонту моста на улице Трикотажная в Дзержинском районе. Подрядчик также должен будет переделать работу за свой счет.

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