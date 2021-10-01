В Новосибирске иномарка сбила двух мужчин, вышедших на проезжую часть. Фото: стоп-кадр.

В ночь на пятницу, 1 октября, в Октябрьском районе Новосибирска иномарка сбила двух мужчин. Они вышли на проезжую часть на улице Бориса Богаткова у дома № 171/3. Информация об этом появилась в соцсети.

— Ночью в 00:45 нетрезвая, судя по походке, компания вышла из дома. Три человека погрузились в такси и уехали, а двое мужчин зачем-то вышли на середину дороги, где их сбил седан Hyundai Solaris, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, иномарка ехала с приличной скоростью. Вероятно, в темноте водитель не заметил отчаянных пешеходов.

В результате ДТП, по информации городской ГИБДД, пострадали новосибирцы 1987 и 1964 года рождения. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.

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