Новосибирцы пожаловались на многочасовую очередь в городской ГИБДД

Сейчас проблему устраняют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделении ГИБДД в Новосибирске на улице Бородина, 58 горожане застряли в многочасовой очереди. Это произошло из-за технического сбоя. СМИ сообщили, сибирякам пришлось прождать в неотапливаемом помещении минимум три часа. В ГИБДД по Новосибирску корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали случившееся.

— Сейчас ведется проверка, специалисты занимаются устранением проблемы, — сообщил КП-Новосибирск Константин Шкабарня, инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по НСО.

Известно, что очередь спровоцировала неисправная программа.

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