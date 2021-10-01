Приставы забрали у новосибирца, задолжавшего по кредитам 800 тысяч рублей, премиальный «БМВ». Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель Дзержинского района Новосибирска лишился дорогого внедорожника. Автомобиль BMW X6 арестовали судебные приставы за долги сибиряка — он задолжал свыше 800 тысяч рублей по кредитам и фискальным платежам.

— Должника неоднократно предупреждали об ответственности, однако тот все равно уклонялся от платежей. В итоге судебный пристав выехал к месту проживания сибиряка, где на парковке обнаружил внедорожник мужчины. Машину арестовали и эвакуировали на спецстоянку, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, если сейчас сибиряк не погасит крупный долг, машину продадут.

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