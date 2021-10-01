Приставы забрали у новосибирца, задолжавшего по кредитам 800 тысяч рублей, премиальный «БМВ».
Фото: Иван ВИСЛОВ
Житель Дзержинского района Новосибирска лишился дорогого внедорожника. Автомобиль BMW X6 арестовали судебные приставы за долги сибиряка — он задолжал свыше 800 тысяч рублей по кредитам и фискальным платежам.
— Должника неоднократно предупреждали об ответственности, однако тот все равно уклонялся от платежей. В итоге судебный пристав выехал к месту проживания сибиряка, где на парковке обнаружил внедорожник мужчины. Машину арестовали и эвакуировали на спецстоянку, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, если сейчас сибиряк не погасит крупный долг, машину продадут.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер