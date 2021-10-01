Под Новосибирском грузовой поезд насмерть сбил женщину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 1 октября, в городе Обь грузовой поезд сбил женщину. Инцидент произошел на остановочном пункте Аэрофлот. О происшествии КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Вела детей в садик, когда услышала длинный протяжный гудок поезда. Я так подумала, наверное, сбили кого-то. На обратной дороге увидела женщину, лежащую возле путей, ее тело накрыли. Рядом с ней стояла женщина, звонила кому-то по телефону, плакала, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск жительница Оби Анастасия.

Как уточнили свидетели ЧП, женщину сбил грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не вышло. Женщина погибла на месте от полученных травм.

Жители Оби утверждают, это не первый трагический случай на этом участке. По их мнению, ЧП происходят из-за отсутствия безопасного перехода.

— В месте, где ежеминутно ходят жители города через пути нет приспособленного перехода и очень часто гибнут люди. Когда это прекратиться? Писали уже куда только можно! Везде отписываются железнодорожникам, а они ничего не предпринимают! Есть переходный мост, но он далеко от «тропы жителей» и там нет пандуса для колясок. Есть еще подъем на мост, но к нему не подойти, так как там все заросло лесом. На лестнице этого перехода ограждения в некоторых местах вообще отсутствуют и опять же нет пандуса для колясок, — добавила сибирячка.

Известно, Анастасия обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку безопасности перехода через пути и принять соответствующие меры.

Корреспондент КП-Новосибирск обратился в транспортную полицию, чтобы узнать подробности смертельного травмирования на станции. В ведомстве обещали предоставить комментарий позже.

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