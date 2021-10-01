Несовершеннолетний новосибирец пытался украсть из магазина коньяк

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В 14.57 в супермаркете на улице Высоцкого бойцами ГБР-9 был задержан пьяный мужчина, предпринявший попытку покинуть магазин, не заплатив 1000 рублей за товар.

Не удалось уйти безнаказанным и вору одного из магазинов на улице Кирова. За попытку хищения алкоголя экипаж ГБР-1 в 16.29 задержал молодого человека крепкого телосложения. Сумма предотвращенного ущерба поставила почти 2000 рублей.

Вечером того же дня, в 19.34, наряд Агентства ГБР-73 приехал по тревоге в продуктовый супермаркет в Горском микрорайоне. Виновником тревоги оказался несовершеннолетний - парню еще не исполнилось и 15 лет. Хотел ли он сам употребить коньяк, который пытался украсть, или же действовал в интересах взрослых, теперь предстоит узнать сотрудникам полиции.

Попытки хищения ликеро-водочной продукции из магазинов города с привлечением групп быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ также были предотвращены на улице Каменской, Плановой и Геодезической.

В 0.30 вмешательство ГБР-72 потребовалось в компьютерном клубе на улице Б. Богаткова, в котором посетители устроили конфликт с персоналом заведения.